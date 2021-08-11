ابن حسن الأسمر: أبويا كان ابن بلد وجدع.. وغير شكل الموال

قال المطرب هاني حسن الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر، إنه اكتسب صفات ومميزات كثيرة من والده الراحل حسن الأسمر .



وأضاف هاني حسن الأسمر في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أبويا كان ابن بلد وجدع وأصيل ".

وتابع هاني حسن الأسمر :"كتاب حياة حسن الأسمر كان صعباً وفي بداية مشواره الفني تعب كثيرا كي يصل إلى النجومية والشهرة التي حققها"، مضيفا: أبويا تعب في حياته، وأبويا كان بيعزف على آلة الأكورديون في بداية مشواره الفني قبل الغناء ".

واكمل هاني حسن الأسمر :" أبويا لما ظهر كان هناك عمالقة في مجال الغناء الشعبي وكان الأستاذ أحمد عدوية مسيطر على الساحة الغناء الشعبي بالإضافة إلى العزبي ".

ولفت هاني حسن الأسمر :" أبويا غير شكل الموال لدى المستمعين وقام بغناء الموال الراقص الباكي معا، وهذا ظهر في أغنية كتاب حياتي التي تحمل مشاعر حزينة ولكنها تدفع المستمع إلى الرقص أيضا ".