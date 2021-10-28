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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: أتعامل مع جميع الاستغاثات.. ولا تهاون فى تطبيق الإجراءات

صدى البلد

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن هناك تعاون مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وكل مواطن يجب أن يعى جيدا ما يقوم به ويتحمل المسئولية كاملة، خاصة أنه لا تهاون فى تطبيق الإجراءات.

وتابع خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس : " أتعامل مع الشكاوى التى تأتى على "واتس أب" وأتعامل مع أموال الوزارة باعتبارها أموال الشعب والمستحقين، ولابد أن نكون واضحين حتى يمكن نحقق الرقابة." 

وأضاف: لو حطينا مفتش على كل مخبز لن نستطع ممارسة عملنا ويجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية من المجتمع، ولا نقف مع أى شخص مخطئ وهناك حملات دائما مستمرة بين حماية المستهلك والرقابة ونحقق فى كل الشكاوى، ولابد أن نتعاون معا حتى يمكن وضع النقاط، وهناك 99% من الشكاوى تكون صحيحة فالمشاركة مهمة. 

الشكاوي مباحث التموين حماية المستهلك وزير التموين تحمل المسئولية

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