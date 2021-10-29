المطبخ السوداني .. طريقة عمل سخينة في المنزل

سخينة من الأطباق المعروفة و المشهورة في المطبخ السوداني، و تتميز السخينة بمكوناتها الصحية و مذاقها الغير تقليدي و الشهي أيضا.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على سي بي سي سفرة طريقة عمل سخينة في المنزل.
مقادير سخينة في المطبخ السوداني
3 ملعقة كبيرة زيت
2 كوب مكعبات بصل أحمر
2 كوب طماطم مكعبات
3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 قرن فلفل أخضر حامي
4 عيش فينو
طريقة تحضير سخينة
- يشوح البصل في الزيت ويشوح جيدا
- تضاف الطماطم وتقلب جيدا وتترك حتى تذبل
- يضاف الثوم المفروم ويقلب جيدا
- تضاف زبدة الفول السوداني وتقلب جيدا حتى يسمك القوام
- تضاف الكزبرة والفلفل الأسود ثم يضاف الماء المغلي
- تقلب جيدا حتى يتبخر الماء ثم يضاف الفلفل الأخضر
-تترك حتى تغلي ثم نحضر طبق التقديم ويقطع العيش الفينو قطع صغيرة
- يضاف عليه السخينة وتقدم