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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المطبخ السوداني .. طريقة عمل سخينة في المنزل

طريقة عمل سخينة
طريقة عمل سخينة

سخينة من الأطباق المعروفة و المشهورة في المطبخ السوداني، و تتميز السخينة بمكوناتها الصحية و مذاقها الغير تقليدي و الشهي أيضا.


قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على سي بي سي سفرة طريقة عمل سخينة في المنزل.

 

مقادير سخينة في المطبخ السوداني


3 ملعقة كبيرة زيت

2 كوب مكعبات بصل أحمر 

2 كوب طماطم مكعبات 

3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم 

2 ملعقة ثوم مفروم 

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة 

1 قرن فلفل أخضر حامي

 4 عيش فينو 

 


طريقة تحضير سخينة


- يشوح البصل في الزيت ويشوح جيدا

- تضاف الطماطم وتقلب جيدا وتترك حتى تذبل

- يضاف الثوم المفروم ويقلب جيدا

- تضاف زبدة الفول السوداني وتقلب جيدا حتى يسمك القوام

- تضاف الكزبرة والفلفل الأسود ثم يضاف الماء المغلي

- تقلب جيدا حتى يتبخر الماء ثم يضاف الفلفل الأخضر

-تترك حتى تغلي ثم نحضر طبق التقديم ويقطع العيش الفينو قطع صغيرة

- يضاف عليه السخينة وتقدم

 

سخينة طريقة عمل سخينة الشيف غادة جميل مقادير سخينة طريقة تحضير سخينة

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