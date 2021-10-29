المطبخ السوداني .. طريقة عمل سخينة في المنزل

سخينة من الأطباق المعروفة و المشهورة في المطبخ السوداني، و تتميز السخينة بمكوناتها الصحية و مذاقها الغير تقليدي و الشهي أيضا.



قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على سي بي سي سفرة طريقة عمل سخينة في المنزل.

مقادير سخينة في المطبخ السوداني



3 ملعقة كبيرة زيت

2 كوب مكعبات بصل أحمر

2 كوب طماطم مكعبات

3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 قرن فلفل أخضر حامي

4 عيش فينو



طريقة تحضير سخينة



- يشوح البصل في الزيت ويشوح جيدا

- تضاف الطماطم وتقلب جيدا وتترك حتى تذبل

- يضاف الثوم المفروم ويقلب جيدا

- تضاف زبدة الفول السوداني وتقلب جيدا حتى يسمك القوام

- تضاف الكزبرة والفلفل الأسود ثم يضاف الماء المغلي

- تقلب جيدا حتى يتبخر الماء ثم يضاف الفلفل الأخضر

-تترك حتى تغلي ثم نحضر طبق التقديم ويقطع العيش الفينو قطع صغيرة

- يضاف عليه السخينة وتقدم