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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار فاطمة البنوي عضوة في أول جمعية مهنية للمسرح والفنون  بالسعودية

فاطمة البنوي
فاطمة البنوي

اختيرت الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي عضوة في أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية بالسعودية، وذلك ضمن مجموعة من الفنانين والكتاب والباحثين المسرحيين الذين أعلن عنهم رئيس الجمعية الممثل السعودي الكبير ناصر القصبي على حسابه الرسمي على تويتر. 

يأتي اختيار فاطمة البنوي كعضوة في الجمعية المهنية للمسرح والفنون الأدائية متسقاً مع إسهاماتها في عالم المسرح بشكل خاص والفن بشكل عام، إذ أخرجت العديد من العروض المسرحية الاجتماعية والدرامية، مثل مسرحية الدائرة المستقيمة التي أخذت شكل مسرح الشارع في أول دورة من دورات مواسم جدة في السعودية، ثم تلك التي تجولت دولياً، من أول بينالي جوال في العالم افتُتح في بوينس آيرس، إلى قصر طوكيو في باريس. 

سافرت البنوي محلياً ودولياً لعرض قصص إنسانية بشكل إبداعي يلمس الجماهير، إيماناً منها بأهمية ذلك في تغيير الصور النمطية والمشاركة الجمعية والتعرف على الأقليات وعلى المجتمعات والقصص التي قلما سُلط الضوء عليها، مما جعل وزارة الخارجية في باريس تمنحها لقب (صوفي كال السعودية) بعد نجاح عرضها "حب السعودية" Amours Saoudiennes.

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وعن اختيارها كعضوة في الجمعية المهنية للمسرح والفنون الأدائية وفكرة تأسيس مثل هذه الجمعية في السعودية، أعربت البنوي عن حماسها من خلال ستوري نشرته على حسابها الرسمي على انستجرام كتبت فيه "متشوقة وكلي حماس لهذه البداية الفريدة من نوعها والضرورية.. المسرح والفن الأدائي في روحي وأساس لعملي في السينما".

وعن الجمعية كتب ناصر القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر "هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان".

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأميركية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفي الدراما التلفزيونية، شاركت في بطولة مسلسلي ما وراء الطبيعة على نتفليكس، والشك على منصة شاهد، والذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.

أحدث أعمال فاطمة البنوي مسلسل الإثارة والتشويق المصري 60 دقيقة، الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، وحقق أعلى نسبة مشاهدة في مصر على المنصة مع بداية عرضه، وهو من إخراج مريم أحمدي، وتأليف محمد هشام عبية، وفيه تقدم البنوي شخصية ذات أبعاد نفسية مركبة، كزوجة شابة تتعرض لأزمات نفسية. وتشارك في بطولته أمام ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر وسوسن بدر. كما انتهت من تصوير فيلم طريق 10، من انتاج ام بي سي ستوديوز، وإيمدج ناشيون، وفيلم الأبطال، من انتاج أفلام المها بالتعاون مع lola Arabia.

وعلى مستوى عملها كمخرجة سينمائية، حصلت البنوي مؤخراً على تمويل لمشروع أول أفلامها الروائية بسمة من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78 مؤخراً. وقبلها أُختيرت البنوي لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (2021).

السعودية فاطمة البنوي الفنون الأدائية بالسعودية الفنانين الباحثين المسرحيين

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