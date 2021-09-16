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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل شخصية فاطمة البنوي في مسلسل "60 دقيقة"

فاطمة البنوي
فاطمة البنوي

في تجربتها الأولى بدور بطولة في الدراما المصرية، تصدرت الممثلة السعودية فاطمة البنوي بوستر مسلسل الإثارة والتشويق 60 دقيقة، والمنتظر عرضه على منصة شاهد ابتداءً من اليوم 16 سبتمبر الحالي، وهو من إخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية.

مسلسل 60 دقيقة أحد أعمال شاهد الأصلية، وفيه تقدم فاطمة شخصية ذات أبعاد نفسية مركبة، كزوجة شابة تتعرض لأزمات نفسية. وتشارك فاطمة في البطولة أمام ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر وسوسن بدر.

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فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفي الدراما التلفزيونية، شاركت في بطولة مسلسلي ما وراء الطبيعة على نتفليكس، والشك على منصة شاهد، والذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.

وعلى مستوى عملها كمخرجة، حصلت فاطمة البنوي مؤخراً على تمويل لمشروع أول أفلامها الروائية بسمة من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78 مؤخراً. وقبلها أُختيرت البنوي لتكون عضوة لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (2021).

فاطمة البنوي 60 دقيقة مريم أحمدي محمد هشام فاطمة

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