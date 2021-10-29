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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك

أعلنت هيئة ستاد القاهرة جاهزية الملعب لاستضافة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل الخامس من نوفمبر، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

وأكد العميد ثروت سويلم ، عضو رابطة أندية الدوري الممتاز، أن الصافرة الأجنبية الأقرب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل بالدوري.


وأشار سويلم إلى أن الأهلي والزمالك لم يتقدما حتى الآن بطلب رسمي لاستدعاء حكام أجانب ولكن في حالة تقدم أحدهما أو أي فريق بطلب رسمي سيتم السماح له مع تحمل التكلفة المالية.
 

ونفى سويلم ما تردد حول إمكانية استقدام حكام عرب لإدارة لقاء القمة في ظل شعبية الأهلي والزمالك في الوطن العربي والتي قد تؤثر على انتماء أي حكم، مؤكدا أنه في حالة استقدام صافرة أجنبية؛ سيكون الحكم من أوروبا.
 

وأوضح أن قرار عودة الحكام الأجانب؛ حماية للتحكيم المصري ليس أكثر في ظل منافسة صعبة بالدوري.

 

حافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية استعدادا لـ طلائع الجيش


غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقر النادي متجهة إلى الإسكندرية للانتظام  في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة  - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.
خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور  - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

الزمالك الأهلى الدوري المصري الأهلي والزمالك أندية الدوري الممتاز باتريس كارتيرون

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