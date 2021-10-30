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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: لا دليل على تسبب روسيا في ارتفاع أسعار موارد الطاقة

ماكرون
ماكرون

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه لا يوجد دليل على وجود تلاعب بأسعار موارد الطاقة.

 

جاء تصريح ماكرون ردا على سؤال الصحيفة عما إذا كان يلقي باللوم على روسيا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي.

 

وتابع: "في الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لأن يكون لدينا وضوح أفضل واستقرار في الأسعار حتى لا يتسبب التوتر المحيط بأسعار الطاقة في أجواء من الغموض والضبابية بما يقوض تعافي الاقتصاد العالمي".

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وتشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً في أسعار النفط والغاز في الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعار الغاز في المنطقة الأوروبية إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكهرباء في معظم الدول الأوروبية، وتفشي المخاوف لدى بلدان العالم بأسره من مواصلة الارتفاع حتى نهاية الشتاء.

 

وكان رئيس شركة "جازبروم" الروسية أليكسي ميلر، قد أشار في وقت سابق، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي حول إمكانات الموارد في يامال، إلى أن "جازبروم" مستعدة لمواصلة الضخ في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية بعد الانتهاء من ملء مرافق تخزين الغاز في روسيا، في 8 نوفمبر، وأكد أن التأخير الشديد في ضخ الغاز في مرافق تخزين الغاز الأوروبية، والطلب المتزايد قد أدى إلى أن أسعار هذا النوع من الوقود في أوروبا قد حطمت الأرقام القياسية.

 

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن روسيا تفي بجميع الالتزامات التعاقدية للغاز، وهناك شروط معينة لزيادة الإمدادات.

روسيا الكهرباء ارتفاع الأسعار النفط وزير الخارجية الروسي الرئيس الروسى الرئيس الفرنسي ماكرون الاقتصاد العالمى

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