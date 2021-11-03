مستشار الرئيس: السماح بتطعيم الفئات العمرية من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أخر تطورات التطعيم بـ لقاح كورونا للفئات العمرية المختلفة.



وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن التطعيم بلقاح كورونا يشهد تطور كبيرا فيما يخص الفئات العمرية التي يمكن أن تحصل على اللقاح، مضيفا أنه اجيز تطعيم بـ لقاح فايزر على فئات عمرية أقل.



وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك سماح لتطعيم من 5 سنوات إلى 11 سنة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطعيم فئات عمرية مختلفة بشكل تدريجي.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد أي أعراض قوية للقاح، ولا يوجد ما يقلق من أي أنواع من اللقاحات".



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الاختبارات السريرية أكدت صلاحية لقاح فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، مستدركا أن الاثار الجانبية للقاح الطلبة هي نفس الاثار على الكبار.