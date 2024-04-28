محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا، اليوم؛ لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية.

جاء ذلك، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ونائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره، موجها بسرعة الانتهاء من توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن ٤ بوصه.

كما ناقش اعمال المحطة الوسيطة بنشيل مؤكدا على توصيل مصدر كهرباء جهد منخفض لأعمال الإنشاء وكذا جهد متوسط لأعمال التشغيل بالإضافة الى توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن (٤) بوصة.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع.

حضر الاجتماع كل من، الدكتور عبه محمدين نائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

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