الصحة: تطعيم الطلاب بلقاح فايزر لا يكون داخل المدارس لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم فتح باب التسجيل على موقع لقاح كورونا للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة.



وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "بعد التسجيل يتلقى صاحب الطلب رسالة خلال 72 ساعة لتلقي لقاح فايزر الذي يتكون من جرعتين يفصل بينهم 21 يوما".

وتابع خالد مجاهد: "لا يوجد تطعيم للطلاب بلقاح فايزر داخل المدارس بسبب ظروف تخزين وحفظ لقاح فايزر، لكن يتم توجيه الطلاب إلى مراكز محددة يتواجد بها لقاح فايزر يكون بها تجهيزات حفظ وتخزين لقاح فايزر".

وأكمل خالد مجاهد: "استقبلنا 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر حتى الآن، ولا يوجد تحد لدى مصر من حيث توفير اللقاحات وتستمر توريدات اللقاحات لـ مصر".

ذروة الموجة الرابعة

ولفت خالد مجاهد: "خلال الفترة الماضية شهدنا ذروة الموجة الرابعة وخلال الأيام المقبلة سوف تنكسر معدل الإصابات بفيروس كورونا".