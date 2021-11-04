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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي: لا خلافات مع طلعت يوسف.. وهدفنا إنشاء شركة كرة للإسماعيلي

يحيي الكومي
يحيي الكومي

قال يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، إنه لا توجد أي مشكلة بينه وبين المدير الفني لفريقه طلعت يوسف ، مشيرا إلى خطة مجلس إدارة الدراويش بإنشاء شركة كرة باسم النادي قريباً

وأضاف الكومي، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورت 2:"ماحدث إنني كنت حزينًا لهزيمة الإسماعيلي وكنا نريد زيارة طلعت يوسف كمجلس إدارة ولكن لظروف كورونا لم نزره ولايوجد شيء بينه وبيني وكان لديّ نية أن يستمر ولكن النتيجة هي من تحكم وأعتذر له وإذا لديه مستحقات سيحصل عليها".

وتابع رئيس النادي الإسماعيلي:"لو هناك شرط جزائي في عقد طلعت يوسف ستُحل الأمور بالتراضي وربما يتمسك المجلس باستمرار طلعت يوسف"، مشيرًا إلى أن مجلس إدارته سيُعين لجنة فنية يترأسها أحد اللاعبين القدامى بناديه.

واسترسل:"سنُعيين لجنة فنية لنادي الإسماعيلي ونريد دماء شابة لديها أفكار وسيترأس اللجنة شخص مُحب للنادي وهو لاعب كرة قديم وهي لجنة مدفوعة الأجر للإشراف على الفريق الأول والناشئين سنعيد قطاع الناشئين مرة أخرى بالإسماعيلي بعدما كان كثير من اللاعبين بالأندية من ناشئي الإسماعيلي عكس الآن".

وأتم الكومي تصريحاته بقوله:"جلست مع مجلسي سريعًا فلم يصدر قرار اللجنة الأولمبية الرسمي ولدينا أفكارًا ونسعي لإنجاح النادي في الفترة المقبلة والمجلس سيكون يد واحدة وسيتم إنشاء شركة لفريق الكرة تحت اسم الإسماعيلي للاستثمار الرياضي".

يحيي الكومي النادي الاسماعيلي طلعت يوسف الدوري المصري الإسماعيلي للاستثمار الرياضي

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