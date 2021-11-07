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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ياسمين رئيس: دينا الشربيني أختي وحبيبتي ووقفت جنبي.. فيديو

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

قالت الفنانة ياسمين رئيس ، إن رمضان الماضي شاهدت العديد من المسلسلات منها " قصر النيل " خصوصا أن الفنانة دينا الشربيني كانت فيه وكان يجب إن أشاهده لقول راي لها لأنها حبيبتي .

وأضافت ياسمين رئيس   خلال لقائها في  برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنها هي والفنانة دينا الشربيني أصدقاء من قبل دخولهم الوسط الفني ، مؤكدة أن دينا أختها وهي من وقف بجانبي في وفاه والدتي وفي زواجي .

وأوضحت ياسمين رئيس ، أنها وقفت إلي جانب دينا في العديد من المواقف ، وأكدت أنها الأن في مرحلة جميلة وهي دائما جميلة .

دينا الشربيني قصر النيل مسلسلات الوسط الفنى المسلسلات رمضان الفنانة دينا الشربيني ياسمين رئيس

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