ياسمين رئيس: دينا الشربيني أختي وحبيبتي ووقفت جنبي.. فيديو

قالت الفنانة ياسمين رئيس ، إن رمضان الماضي شاهدت العديد من المسلسلات منها " قصر النيل " خصوصا أن الفنانة دينا الشربيني كانت فيه وكان يجب إن أشاهده لقول راي لها لأنها حبيبتي .

وأضافت ياسمين رئيس خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنها هي والفنانة دينا الشربيني أصدقاء من قبل دخولهم الوسط الفني ، مؤكدة أن دينا أختها وهي من وقف بجانبي في وفاه والدتي وفي زواجي .

وأوضحت ياسمين رئيس ، أنها وقفت إلي جانب دينا في العديد من المواقف ، وأكدت أنها الأن في مرحلة جميلة وهي دائما جميلة .