محمد عطية يعيد طرح أغنيتي تخونوه وموعود لـ عبد الحليم حافظ .. فيديو

طرح الفنان محمد عطية "كليب جديد يعيد فيه تقديم أغنيتى عبد الحليم حافظ "تخونوه وموعود" مع المطربة اللبنانية كارلا.

تجمع الأغنية بين الغناء الأجنبى والشرقى وأهداها عطية إلى روح العندليب عبد الحليم حافظ وروح والده، إذ كتب على "فيس بوك": "إهداء إلى روح والدي.. فى حب عبد الحليم حافظ".

وطرح مؤخرا محمد عطية أغنية “طنش” من كلمات وألحان محمد عطية وتوزيع ومكس وماستر الموزع نادر حمدي، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، والتوزيع الرقمي لهيثم سعيد فيكتوري والكليب من إخراج جاد شويري.

الأغنية تم تصويرها على مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة في لبنان.

محمد عطية وميرنا الهلباوى

ألغت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي متابعة خطيبها الفنان محمد عطية ومسحت كل الصور التي تجمعهما سويا من حسابها على إنستجرام، فهل انفصلا مرة أخرى".

ويسعى محمد عطية للعودة إلى ميرنا الهلباوى ،حيث نشر صورة تجمعهما حرص من خلالها على تهنئتها بعيد ميلادها .

وتجاهلت ميرنا الهلباوى منشور محمد عطية وألغت متابعته على الرغم من متابعته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

رجوع بعد انفصال

أعلنت الإعلامية ميرنا الهلباوي عن رجوعها لخطيبها الفنان محمد عطية، بعدما أعلنت مؤخرا خبر الانفصال.

وكتبت تعليقا رومانسيا على صورة لهما تعبر بها عن سعادتها بالعودة وقالت:" سنقاتل من أجل حبنا".

وحرص عطية في التعليق على ما كتبته ميرنا قائلا:" بعدنا كان أكبر غلطة أنا ماليش غيرك انتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي".

وهنأت ميرنا الهلباوي نجم ستار أكاديمي محمد عطية خطيبها السابق، بمناسبة عيد ميلاده، بعد انفصالهما، وشاركت صورة له ورسالة عبر خاصية الاستوري على إنستجرام.

وكتبت ميرنا: “متأخرة بس مش مشكلة.. كل سنة وانت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه.. مش هطول هنا في الكلام عشان بيحصل حوارات”.

إعلان انفصال

ونشرت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن نجم ستار أكاديمي محمد عطية على حسابها الشخصي على انستجرام قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما .

وعلق الفنان محمد عطية على انفصاله عن المذيعة ميرنا الهلباوى.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد "احنا أصحاب عادي ومفيش نصيب، ولا يوجد أى مشاكل بينتا.

وتصدر الثنائي محمد عطية نجم ستار أكاديمي وخطيبته ميرنا الهلباوي مذيعة الراديو محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بعد أن أعلنت ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي، من خلال حسابها على انستجرام.