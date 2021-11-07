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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال القليوبي: تقرير فيتش أكد أن مصر قدوة في مجالات الطاقة المتجددة.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور جمال القليوبي ، أستاذ هندسة الطرق والبترول ، تعليقا على تقرير وكالة " فيتش " والذي يتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نموا مستمرا ، مشيرا إلى أن التقرير يشير إلى أن مصر من الدول التي مثلت قدوة في مجالات الطاقة المتجددة ، وربط بين تحديات الاقتصاديات العالمية في فترة ما بعد كورونا مرتبطة بتوفير إمكانيات الطاقة .

 

وأضاف الدكتور جمال القليوبي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الأخبار " ، والمذاعة على فضائية " دي إم سي " ، أن أرقاكم العجز في الطاقة عالميا مفزعة ، وما حققته مصر خلال الجائحة هو نتيجة لجهود القيادة السياسية ، الذي دفع لاتزان مخزون الطاقة .

 

وأشار " القليوبي " إلى أن هناك الكثير من التطلعات المصرية لاستخدام سلع الوقود الغير أحفوري ، وتطلعات لانتاج الطاقة النووية ، وخاصة أن الدولة المصرية تسعى لانتاج 45% من طاقتها للطاقة المتجددة .

 

وفي سياق أخر ، قال  توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدي جمهورية مصر العربيه “ إن العالم يتسم بالتحديات المتعاظمه والموارد المحدودة على نحو متزايد، يدمر تغير المناخ مسارنا نحو الاستدامة.

 

وتابع: ولذلك يتعين علينا جميعا أن نجد حلولا مشتركة لتحديات تغير المناخ، وندرة المياه، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة،  ولابد أن تكون الحلول المقترحة مقبوله وصالحه للتطبيق من جميع الاطراف ذات الصلة، وفى هذا الصدد فان الاتفاق الأخضر يشكل استجابة طموحة من جانب الاتحاد الأوروبي لهذه التحديات”.  

جمال القليوبي توك شو الطاقة المتجددة فيتش الطاقة

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