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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على عصابة أبو صالح الملقب بخط الصعيد، وهو زعيم أقوي تشكيل عصابي في الصعيد  وذلك خلال مواجهة مع قوات الشرطة بالأسلحة الثقيلة .

سقوط ابو صالح خط الصعيد

كانت وزارة الداخلية اعلنت أن أجهزة وزارة الداخلية بقيادة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبالاشتراك مع قطاع الامن الوطنى وامن اسوان تمكنت صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان" .

تخصص نشاطه الاجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن سقوط ابو صالح خط الصعيد من خلال الفيديوجراف التالي. 

الداخلية أبو صالح خط الصعيد خط الصعيد أبو صالح عصابي

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