قرار جديد لحركة طالبان في أفغانستان

قررت حركة طالبان، أمس الأحد، تعيين 44 من أعضائها حكام أقاليم وقادة للشرطة في جميع أنحاء أفغانستان.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم أمس في تفجيرات وقعت بمدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، في استمرار لحالات القتل والعمليات الإرهابية في البلد التي باتت تسيطر عليه طالبان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

و وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة المدينة، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.



وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية بسبب الهجوم من الجماعات الإرهابية المسلحة، التي بدأت في توسيع عملياتها بعدما سيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.