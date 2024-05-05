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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة قيادي في حزب الله جراء انفجار عبوة ناسفة بالحسكة

صدى البلد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إصابة قيادي في حزب الله جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته في مدينة الحسكة.

وحسب المرصد السوري، أصيب قيادي سوري في حزب الله للبناني يدعى إياد الصالح بجراح خطرة أدت لبتر قدميه ونقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته من نوع “جيب” بالقرب من البراد الآلي ضمن المربع الأمني التابع للنظام في مدينة الحسكة.

وانفجرت العبوة بالتزامن مع ركوبه بداخلها، ونجم عن ذلك احتراق السيارة وتوجه عدد من المدنيين لإخماد النيران، وسط حالة استنفار لقوات النظام، وكان يدعي شكلاً بأنه ممثل “حزب الله” اللبناني وإيران في المنطقة.

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إصابة قيادي في حزب الله جراء انفجار عبوة ناسفة بالحسكة


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