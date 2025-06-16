علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إن مصر منذ عام 2014 كانت تواجه 3 أزمات ، الأزمة الاولي كانت الإرهاب وإستطاعت الدوله القضاء عليه وعودة الأمن والامان ، والازمة الثانية وهي البنية التحتية والدوله إستطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية التحتية وشاهدنا جميعا إنجازات الدوله فيها ، الأزمة الثالثة وهي الأزمه الإقتصادية والتى نتجت عن جائحة كورونا والحروب التى يمر بها العالم .

ووجه النائب علاء عابد ، سؤال للحكومة قائلا: متي ستنتهي الأزمة الاقتصادية مطالبا بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية ، وأن يشعر المواطن بالتحسن في الاقتصاد خلال الفترة القادمة ، ويشعر بالتحسن فى حياته اليومية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.