فريق كامل .. مفاجأة في غيابات الزمالك أمام سموحة بالدوري

يعاني الزمالك من غيابات مهمة أمام سموحة في المباراة المرتقبة، حيث لن يتمكن الفريق من الاعتماد على عدد من لاعبيه الأساسيين.

قائمة غيابات الزمالك تشمل:

1. حمزة المثلوثي بسبب الإرهاق.

2. محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة.

3. مصطفى شلبي بسبب الإصابة.

4. مصطفى الزناري بسبب الإصابة.

5. يوسف أوباما بسبب الإصابة.

6. محمد أشرف روقا بسبب الإصابة.

7. محمد صبحي بسبب الإصابة.

8. محمود حمدي الونش بسبب الإصابة.

9. محمد عبد الشافي بسبب الإصابة.

10. محمد عاطف لأسباب فنية.

11. مهاب ياسر لأسباب فنية.

12. محمود علاء لأسباب فنية.

ويواجه الزمالك نظيره سموحة في السابعة مساء غدٍ، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.