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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلاق اسم جيهان السادات على قاعة السيدات في نادي الجمهورية بشبين

جيهان السادات
جيهان السادات

أطلق مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم اسم السيدة جيهان السادات على قاعة السيدات بالنادي تخليدا لذكراها.

 

ومن المقرر أن يفتتح النادي قاعة جيهان السادات مساء اليوم الثلاثاء.

 

من جانبه قال النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم وعضو مجلس النواب أن نادي الجمهورية وباعتباره النادي الأعرق والأكبر في محافظة المنوفية يتشرف بتخليد اسم رمز وطني كبير مثل جيهان السادات التى تركت بصمات تاريخية وكانت شريكة نجاح بارزة مع زوجها الزعيم الراحل أنور السادات ابن المنوفية، ومنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسام الكمال تكريما لمشوارها الحافل.

 

وأضاف الخشن أن جيهان السادات قدمت للمنوفية الكثير وكانت رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية في سبعينات القرن الماضي.

 

وأشار الخشن إلى أن النادي أنشأ أول قاعة مخصصة للسيدات ولم يجد أفضل من اسم جيهان السادات لإطلاق إسمها على تلك القاعة الحديثة.

أنور السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس عبد الفتاح السيسي عضو مجلس النواب

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