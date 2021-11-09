ليلي علوي ناعية أحمد خليل: اشتغلت معاه أهم أعمال العمر كله.. شاهد

نعت الفنانة ليلي علوي الفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية، بعد تدهور حالته لإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت ليلي علوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء، كانت أول مرة اتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وانسان راقي جدا في تعاملاته، حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، مش قادره أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه.



رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه.وداعا عطا المراكيبي أحلى عطا في حياتي " .



ووصل جثمان الفنان أحمد خليل لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداة صلاة الجنازة .

وشهد محيط مسجد الشرطة تواجد عدد من الأهل والاقارب .

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل " إلا أنا ".