عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلي علوي ناعية أحمد خليل: اشتغلت معاه أهم أعمال العمر كله.. شاهد

صدى البلد

نعت الفنانة ليلي علوي  الفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية، بعد تدهور حالته لإصابته بفيروس كورونا.

 

وكتبت ليلي علوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء، كانت أول مرة اتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وانسان راقي جدا في تعاملاته، حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، مش قادره أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه.


رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه.وداعا عطا المراكيبي أحلى عطا في حياتي " . 


ووصل  جثمان الفنان أحمد خليل لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداة صلاة الجنازة .

وشهد محيط مسجد الشرطة تواجد عدد من الأهل والاقارب .

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل " إلا  أنا ".

ليلى علوي الفنانة ليلى علوى احمد خليل الفنان الراحل أحمد خليل كورونا مسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

فيروس هيهي.. هل هو شكل جديد من تحورات كورونا؟.. شاهد التفاصيل

وزيرا الشباب والتنمية المحلية يطلقان مبادرة تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة

لبحث التعاون.. مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي بوزيرة الدولة الهولندية للهجرة

11 لاعبا في مستشفى برشلونة.. هل يفي تشافي بوعده للجماهير رغم الكارثة؟

العراق.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

وفاة الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز 80 عاماً بسبب كورونا

تشييع جثمان أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة أحمد خليل.. أصيب بكورونا خلال تصوير "حكايتي مع الزمان"

فيديو

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ