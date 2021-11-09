الله يرحمك يا أستاذنا.. محمد رزق ينعى أحمد خليل

نعى الفنان محمد على رزق، الفنان الكبير أحمد خليل الذي توفي اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل "إلا أنا".

وكتب محمد رزق “الله يرحمك يا أستاذنا ويحسن إليك.. ربنا وحده يعلم كنت بحبك إزاي…و كنت فقمة سعادتي لما وقفت قدام حضرتك وحبيتك أكتر لما عرفت حضرتك عالمستوى الشخصي .. نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء بالرحمة و المغفرة للأستاذ أحمد خليل ”.

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وأكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاه الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.