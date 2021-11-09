عصام الحضري يشارك متابعيه صورا له من تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة أنجولا

نشر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر ، صورتين له من تدريبات المنتخب استعدادا لمواجهة أنجولا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

وعلق الحضرى على الصورتين بوضع علم مصر .

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كشف سابقًا عن طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعدا أول و دياسيوا دادي مساعدا ثانيا ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

فيما أعلن عن تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة مصر والجابون على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.