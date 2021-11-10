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توك شو

شاهد.. متحدث التنمية المحلية يكشف عقوبة تدخين الموظفين | فيديو

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تطبيق حظر التدخين على العاملين بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها اليوم، لافتا إلى أنه تم التنبيه على الموظفين بعدم التدخين كأحد المظاهر الحضارية للحفاظ على الصحة، وذلك للمساهمة في تحقيق الإصحاح البيئي والحفاظ على كم الأكسجين الموجود داخل المؤسسات.  

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن جميع الموظفين يرتدون الكمامات على مستوى الديوان والوحدات التابعة والمواصلات العامة ويتم متابعة ذلك منذ يناير الماضي، مؤكدًا أن قرار حظر التدخين قبل تطبيقه يتم توعية وتنبيه الموظفين بشكل كافٍ.

وأوضح أن غرامة التدخين تتراوح من 50 إلى 100 جنيه، وغرامة على مدير المكان سواء وحدة محلية أو غيره تتدرج من 1000 إلى 2000 ألف جنيه حسب تكرار الأمر، لافتًا إلى أن الردع المالي يهدف للإسراع في تطبيق القرار لتحقيق الهدف منه.
 

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