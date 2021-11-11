طبيب: هذه النوعية من الجبن مضاف لها دهون نباتية ضارة صحيًا |فيديو

حذر الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، من تناول الجبن المطبوخة والجبن الشيدر، قائلا :" هذه النوعية من الجبن يكون مضافا لها دهون نباتية غير مفيدة للإنسان".

وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامية وفاء طولان في برنامج " مصر أحلى" المذاع على قناة " صدى البلد 2 ":" يمكن أن يتناول الفرد أي نوع جبنة بيضاء ليست مطبوخة كما يمكنه تناول الجبنة الرومي ".

وأضاف مجدي نزيه :" يجب أن يتم اختيار الجبن البيضاء من مصادر موثوق فيها للتأكد من أنها سليمة وتم إنتاجها بشكل مضمون ".



وفي سياق متصل قال مجدي نزيه، : يجب أن يتناول الطفل 4 وجبات في اليوم بين كل وجبة والأخرى 5 ساعات، مضيفا: علينا أن يقتصر تناول العيش الفينو للأطفال في وجبة المدرسة فقط وليس كل وجبات اليوم ".

وتابع مجد نزيه :" مش عايزين نكثر من العيش الفينو للأطفال، لأن العيش الفينو به مادة تؤثر على الرئة والكبد للأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر ".