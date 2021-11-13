مبادرة إحلال وتجديد السيارات: المبادرة توفر وثائق تأمينية للسيارة والمواطن

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إن مصر أصبحت تنتهج تطبيق الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، والاعتماد على الغاز الطبيعي في المصانع والسيارات.



وأضاف "طارق عوض" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن سيارات المبادرة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، متابعا: شركات إنتاج السيارات العالمية أصبحت تتوجه إلى الغاز الطبيعي، وذلك لكونه أكثر أمان على المجتمع والإنسان.



وأوضح أن البنك المركزى أطلق مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع بفائدة مخفضة 3% ثابتة و موزعة على الأقساط، وستكون متوفرة في كل البنوك.



وأشار إلى أن وزارة المالية توفر للمواطنين ما يعرف بـ الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.

ولفت إلى أن المبادرة تتيح وثيقتين تأمين أحدهما خاص بالسيارة وآخر على المواطن في حالة المرض أو العجز والوفاة، متابعا: المبادرة تتيح تلك الوثائق بتخفيض 50% عن سعرها بالخارج.