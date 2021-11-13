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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة لمشروع الآذان الموحد

الأذان الموحد
الأذان الموحد

أكد اللواء عمرو شكري، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد تم ضم ( 50 ) مسجدًا جديدًا بالقاهرة لمشروع الآذان الموحد.

 

وأوضح اللواء عمرو شكري، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3801 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

 

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

تشغيل منظومة الأذان الموحد

 

وأطلقت وزارة الأوقاف مشروع الآذان الموحد في عام 2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.

 

واعتمدت الأوقاف مشروع الآذان الموحد، في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي.

 

ويتميز نظام البث في الأذان الموحد، بتوسط مستوى صوت الميكروفون، بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت، بحيث لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.

آلية تطبيق مشروع الآذان الموحد 2021

 

يعتبر عامل المسجد، هو العنصر الهام في تطبيق آلية الآذان الموحد، إفهو الذي يقوم بفتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ثم يغلق جهاز الاستقبال بعد الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة.

 

أما عن جهاز الاستقبال، فهو أيضًا من أهم العناصر في مشروع الآذان الموحد، كونه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها. ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث، والتى يتم تركيبها أعلى المسجد.

 

ويتميز نظام البث في مشروع الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقا من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت.

 

وتسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.​

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