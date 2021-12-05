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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. نجوم كبار.. تعرف على أعمار الفنانين الحقيقية

صدى البلد

يشغل موضوع أعمار الفنانين الكثيرين من جمهورهم بسبب ان الكثيرين من نجوم السينما والغناء نجدهم يظهرون بملامح تبدو اصغر من اعمالهم الحقيقة ليبحث معجبينهم عن اعمارهم الحقيقة .

اعمار الفنانين الحقيقة

يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعمال الفنانين والفنانات وتواريخ ميلادهم الحقيقية، حيث أن بعضهم يبدو أصغر من عمره الحقيقي مثل النجم عمرو دياب.

ولا يظهر أغلب الفنانين والفنانات بأعمارهم الحقيقية بسبب اهتمامهم بمظهرهم الخارجي والعناية الشديدة ببشرتهم وأناقتهم في اختيار ملابسهم كل تلك الأمور جعلتهم لا يظهرون بأعمارهم الحقيقية ويكونوا في سن أصغر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابرز الفنانين وعمرهم الحقيقى من خلال الفيديوجراف التالي.

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