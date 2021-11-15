حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرًا فنيًا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة قبل التراجع عن القرار

قال حمزة الجمل، نجم مصر والإسماعيلي السابق، إن طلعت يوسف مدرب الدراويش السابق، قامة كبيرة في التدريب وقدم الكثير في مسيرته، معتذرًا له كابن من أبناء الإسماعيلية، عن التصريحات التي صدرت ضده من رئيس النادي يحيى الكومي، قبل رحيله عن النادي مستقيلًا.

وأضاف الجمل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن يحيى الكومي تواصل معه هاتفيًا خلال فترة تواجده في عمان لتدريب الاتحاد العماني، مضيفًا «أبلغني أنه مؤمن بقدراتي التدريبية وإسناد مهمة تدريب الإسماعيلي له».

وأشار إلى أنه رحب بتدريبه الإسماعيلي، بشرط منحه مهلة 72 ساعة لحين إنهاء أموره في عمان وحجز تذاكر الطيران، مشددًا أنه عاد وتواصل معه مرة أخرى للاطمئنان على تفاصيل وموعد حضوره إلى مصر.

وتابع «أبلغته أنني سأصل خلال 24 ساعة إلى الإسماعيلية، ووضعت شروطي بأنني الأمور الفنية خاصة بي وحدي ولا يمكن لأحد التدخل فيها، مع تشكيل الجهاز المعاون لي من اختياراتي، وعدم حديث أي مسؤول من النادي لوسائل الإعلام في الأمور الفنية، واتفقنا على الأمور الفنية بلا أي خلاف».

واختتم تصريحاته، أن يحيى الكومي أعلن رسميًا وعلى الهواء بأن حمزة الجمل مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي، إلا أنه عند حضوره إلى مصر، تم إبلاغه من رئيس النادي بأن هناك اتجاه لعدم الاستعانة بخدماته في ظل تفضيل مدير فني أجنبي عليه، مضيفًا «حزنت مما حدث لكنني تمنيت التوفيق للفريق كونه بيتي قبل أي شيء».