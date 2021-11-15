استشاري: زيادة الوزن والإصابة بكورونا من أسباب الإصابة بالسكر.. تفاصيل



قال أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجانعة هارفارد، إن نسبة المصابين بالسكر مرتفعة للغاية وتزداد سنويا، متابعا: الآن أصح لدينا مايقارب من 8 مليون مصاب بالسكر داخل مصر و463 مليون شخص على مستوى العالم.

وأضاف "أسامة حمدي" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أعداد المصابين بالسكر في تزايد واضح حول العالم، وأصبحنا نرى أطفال مصابين بالسكر الثاني، متابعا: سكر النوع الثاني كان مقتصر على كبار السن فقط ولكن الآن أصبح منتشر بين الأطفال.

وأوضح أن مرض السكر مرتبط بجينات الفرد، متابعا: مواطني المنطقة العربية وبعض المناطق الأخرى لديهم استعداد عالى للإصابة بمرض السكر.

وأشار إلى أن زيادة الوزن ترتبط ارتباطا وثيقا بالإصابة بالسكر، مسترسلا: 30% من أصحاب السمنة مصابين بالنوع الثاني من السكر.

ولفت إلى أن الشباب وطلاب الجامعات لديهم استعداد للإصابة بالسكر والكبد الدهني، بنسبة 30% وذلك وفقا للدراسة التي تم إجراءها مؤخرا على عدد من الطلاب.

وأكد على أن الأكل السريع سبب من أسباب الإصابة بالسكر والسمنة، متابعا: قررنا تأسيس مؤسسة خيرية لرعاية الاطفال المصابين بالسكر، وذلك للتوعية بالمرض.

وشدد على أن نسبة الإصابة بالسكر مرتفعة داخل مصر، متابعا: كورونا ليها علاقة بالإصابة بالسكر، وفقا للدراسات الأخيرة.





