رغم تسجيل آلاف الإصابات يوميا.. إيران تعلن تطعيم 94% من موظفي الدولة بلقاح كورونا



أعلنت إيران تطعيم نحو 94 بالمئة بلقاح فیروس کورونا من موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أكد مساعد شؤون التحديث الاداري في منظمة الادارة والتوظيف الايرانية، تطعيم نحو 94 بالمئة بلقاح فیروس کورونا من موظفي القطاع العام بحسب آخر احصائية المسجلة في الاسبوعين الماضيين.

وأوضح علاء الدين رفيع زادة، في تصريح متلفز مساء الأحد، أن النسبة المتبقية غير المطعمة قد يمتلكون أعذرا تمنعهم من أخذ اللقاح.

ويذكر أن الحملة التطعيمية في ايران تجري على قدم وساق وشملت مختلف الفئات العمرية.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الوباء داخل البلاد إلى 128 الفا و42 حالة.

وسجلت البلاد 4 ألاف و306 اصابة جديدة؛ ليبلغ مجموع الاصابات بهذا الفيروس الوبائي داخل البلاد، 6 ملايين و31 الفا.

وأعلنت الصحة الإيرانية تلقى 55 مليونا و576 الفا و533 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشهدت محافظة قم الواقعة شمال إيران، مظاهرات الخميس الماضي، أمام مكاتب الحوزة العلمية وذلك احتجاجا على لقاح كورونا؛ حيث أوصى معظم علماء الدين و المراجع في هذه مدينة قم، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمنع موجة جديدة من تفشي الوباء في البلاد، ما آثار احتجاج بعض الجاليات الدينية المتطرفة.

ووفق إعلان السلطات الصحية في إيران، محافظة قم تشهد أقل نسبة تلقيح بين المحافظات الإيرانية.