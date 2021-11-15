برعاية الرئيس السيسي.. بدء التسجيل في منتدى شباب العالم اليوم ولمدة شهر

أعلن منتدي شباب العالم انطلاق النسخة الرابعة و فتح باب التسجيل بدءا من اليوم ولمدة شهر، حيث أن تلك النسخة الرابعة للمنتدى خلال الفترة من من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك فى خبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”، وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.

وفي سياق أخر، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عودة منتدى شباب العالم في ثوبه الرابع، رسالة للعالم بأن مصر أرض الحب والسلام، ويعزز من مكانة مصر، كما انه فرصة جادة للشباب من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ليست الشبابية، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تسهم في مستقبل أفضل لشعوبهم ، كما أنها فرصة كبيرة للترويج السياحي على مستوى العالم.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم هو منصة حوارية بين مختلف شباب العالم للتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل وملفات حيوية مطروحة على مائدة الساحة الدولية، وهو استكمال لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي انتهجها منذ ولايته بالإيمان بقدرة الشباب وإتاحة المجال لهم في التعبير عن فكرهم وكسر باب العزلة والتهميش، ومن ثم مد جسور الثقة المتبادلة ونقل ما يطرحونه للمنافذ الدولية .

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المنتدى فرصة حوارية بين مختلف الشباب بدول العالم لتبادل الأفكار ومن ثم نقل الخبرات والتجارب بين الدول وبعضها في معالجة القضايا المشتركة كما أنه يساهم بشكل كبير فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن.