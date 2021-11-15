عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برعاية الرئيس السيسي.. بدء التسجيل في منتدى شباب العالم اليوم ولمدة شهر

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

أعلن منتدي شباب العالم  انطلاق النسخة الرابعة و فتح باب التسجيل بدءا من اليوم ولمدة شهر، حيث أن تلك النسخة الرابعة للمنتدى خلال الفترة من من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك فى خبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”، وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.

وفي سياق أخر، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عودة منتدى شباب العالم في ثوبه الرابع، رسالة للعالم بأن مصر أرض الحب والسلام، ويعزز من مكانة مصر، كما انه فرصة جادة للشباب من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ليست الشبابية، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تسهم في مستقبل أفضل لشعوبهم ، كما أنها فرصة كبيرة للترويج السياحي على مستوى العالم.

 

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم هو منصة حوارية بين مختلف شباب العالم للتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل وملفات حيوية مطروحة على مائدة الساحة الدولية، وهو استكمال لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي انتهجها منذ ولايته بالإيمان بقدرة الشباب وإتاحة المجال لهم في التعبير عن فكرهم وكسر باب العزلة والتهميش، ومن ثم مد جسور الثقة المتبادلة ونقل ما يطرحونه للمنافذ الدولية .

 

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المنتدى فرصة حوارية بين مختلف الشباب بدول العالم لتبادل الأفكار ومن ثم نقل الخبرات والتجارب بين الدول وبعضها في معالجة القضايا المشتركة كما أنه  يساهم بشكل كبير فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن.

منتدى شباب العالم إنطلاق النسخة الرابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة حقوق الانسان النسخة الرابعة للمنتدى

ترشيحاتنا

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تطوير الطريق الدائري .. صور

بعد غياب.. أفشة يقترب من تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

القانون يحدد حقوق حائزي الأراضي في الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف

أفضل هاتف للألعاب.. ميزات خارقة في هاتف شاومي العملاق Black Shark 4S Pro

الرسوم 300 جنيه.. مشروع قانون جديد بالبرلمان لإنشاء صندوق مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن تطورات الموجة الرابعة لكورونا.. ويوجه رسالة للممتنعين عن اللقاح

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

أسوان لم تشهد ثلوجا منذ 11 عاما.. التنبؤات الجوية تفجر مفاجأة عن حالة الجو

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

فيديو

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ