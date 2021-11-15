زينة عن تمثيل الفنانات بأموال أزواجهن: أحسن ما يشدوا شعر بعض| فيديو

كشفت الفنانة زينة، عن رأيها فى إنتاج عدد من أزواج الفنانات لأعمالهن، وذلك على هامش ندوتها بقصر السينما والتي أدارها الناقد طارق الشناوى.

وقالت زينة: "هؤلاء الفنانات يفعلن ما يردن والجمهور يشاهد ما يريده، وأنا بكل صراحة أقول عنهم يا بختهم".

وأَضافت: "يا بختها بزوجها الذي آمن بموهبتها ويساعدها في عملها بغض النظر إذا كانت موهوبة أم لا ، أحسن من المحاكم أو إنهم يشدوا شعر بعض".

واستضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنانة زينة ضمن برنامج نجم وندوة الذي ينظم دوريا بقصر السينما بحضور تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمخرج عادل عوض، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوى.

مسلسل كله بالحب

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه اثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.

زينة وأبنائها

قامت الفنانة زينة ، بحذف صورة ابنها والتى كانت نشرتها خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكانت الصورة التى نشرتها زينة لابنها من ظهره ، وهو يرتدى تيشرت للاعب العالمى محمد صلاح .

وعلقت زينة ، على الصورة قائلة : ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها، يا ابن مصر.

جدير بالذكر أن زينة تحافظ على خصوصية أطفالها بشكل مستمر ، حيث ترفض ان يظهروا الى وسائل التواصل الاجتماعى أو الإعلام .