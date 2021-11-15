شبعانة.. زينة تكشف سر تصريحها المثير "أنا مش فستان على ريد كاربت"

بالفيديو..

كشفت الفنانة زينة خلال ندوتها بقصر السينما عن سر تصريحها المثير للجدل والذي قالت فيه "أنا مش فستان على ريد كاربت "وهو ما فسره الكثيرين بأنها تنتقد الفنانين كثيري التواجد في المهرجانات.

وقالت زينة:" أنا كنت أقصد من العبارة دي، أن لازم يبقي فيه سبب للتواجد أو أبقى مشاركة بفيلم، أو أكون عضو لجنة تحكيم ".

أضافت :" أنا شبعانة مهرجانات وشاركت في مهرجانات فينيسيا وكان ولفيت العالم كله، وعملت فيلم واحد صفر شارك في أكثر من 500 مهرجان، فلابد أن يكون هناك صفة للتواجد".

وكشفت الفنانة زينة عن رأيها فى إنتاج عدد من أزواج الفنانات لأعمالهن، قائلة: " هؤلاء الفنانات يفعلن ما يردن والجمهور يشاهد ما يريده، وأنا بكل صراحة أقول عنهم يا بختهم".

أَضافت :" يا بختها بزوجها الذي آمن بموهبتها ويساعدها في عملها بغض النظر إذا كانت موهوبة أم لا".

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنانة زينة ضمن برنامج نجم وندوة الذي ينظم دوريا بقصر السينما بحضور تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمخرج عادل عوض، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوى.

مسلسل كله بالحب

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه أثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.

زينة وأبنائها

قامت الفنانة زينة ، بحذف صورة ابنها والتى كانت نشرتها خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكانت الصورة التى نشرتها زينة لابنها من ظهره ، وهو يرتدى تيشرت للاعب العالمى محمد صلاح .

وعلقت زينة ، على الصورة قائلة : ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها، يا ابن مصر.

جدير بالذكر أن زينة تحافظ على خصوصية أطفالها بشكل مستمر ، حيث ترفض ان يظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام .