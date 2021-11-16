أحمد ياسين : هدفنا اسعاد الجماهير المصرية.. والانضمام إلى منتخب مصر لا يحدث كل يوم

قال أحمد ياسين لاعب منتخب مصر و الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إن فرصة التواجد في المنتخب لا تأتي كل يوم، مشيراً إلى أن اللاعبين سيسعوا لإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وشارك ياسين مع منتخب مصر فى مباراته الدولية الأولى أمام منتخب الجابون، كبديل خلال اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف ياسين في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "احمد ربنا على التواجد في المنتخب وفرصة لا تأتي كل يوم، والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش يعطي فرصة لكل اللاعبين في الدوري، ويجب علينا كلاعبين القتال للتواجد في المنتخب".

وأردف: "عندما دخلت المعسكر شعرت أكني في النادي وأحسن كمان واللاعبين محترمين ويعاملوني أكنني متواجد منذ فترة معهم".

واختتم: "ان شاء الله نعمل حاجة تسعد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وسأواصل القتال للتواجد في المنتخب".