سمير فرج: أنا مترعبتش في حياتي زي رعب زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس الأسبق مبارك أكد لي أن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي قادم إلى مصر ويرغب في التواجد بالأقصر في الكريسماس، مؤكدا أنه كان من الصعب في توقيت الكريسماس أن يتم توفير حتى ولو سرير في أي فندق.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرئيس الفرنسي ساركوزي بعد وصوله إلى الأقصر طلب أن يتوجه إلى معبد الكرنك، مع وجود أكبر بعثة آثار فرنسية في الكرنك.

وتابع سمير فرج، أن الكرنك كان يوجد به عدد ضخم في هذا الوقت ما يقرب من 16 ألفا، معلقا “أنا مبحبش أقفل الطرق”، لكن الرئيس الفرنسي زار المعبد مع الحرس المصري والفرنسي.

عايز يجري

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أنني اكتشفت بعد ذلك أن الرئيس الفرنسي عايز يجري ونزل يجري على الكورنيش والحرس المصري والفرنسي كان لا يعلم ولاحقوه ولك أن تتخيل رئيس فرنسا بيجري في الكريسماس على الكورنيش وأنا أول مرة في حياتي أخاف".

وأكد الخبير الإستراتيجي، أنا مترعبتش في حياتي أد الرعب بتاع زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ".