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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختفاء لاعبة تنس شهيرة في ظروف غامضة.. اتهمت مسؤولا بالاعتداء عليها جنسيا

اختفاء لاعبة تنس
اختفاء لاعبة تنس شهيرة في ظروف غامضة

اختفت لاعبة تنس محترفة في ظروف غامضة منذ أن اتهمت مسؤولا حكوميا كبيرا سابقا بالاعتداء الجنسي عليها.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، لم يُبد أي مسؤول صيني ردة فعل حيال الاتهام الذي وجهته لاعبة التنس الصينية المحترفة، بينج شواي، بطلة جراند سلام منذ حوالي أسبوعين.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن السلطات الصينية فرضت رقابة شديدة على مناقشة الموضوع على الإنترنت.

ونقلت الوكالة شكوك ستيف سايمون، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاتحاد التنس النسائي، في صحة ما قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنه بريد إلكتروني وجهته إليه بينغ، قالت فيه إنها آمنة، وأن "مزاعم" الاعتداء الجنسي عليها غير صحيحة. 

وتم نشر فحوى الرسالة الإلكترونية المزعومة، الخميس، من قبل قناة CGTN، القسم الدولي لمحطة "سي سي تي في" الحكومية.

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وقال سايمون: "أجد صعوبة في تصديق أن بينج كتبت بالفعل البريد الإلكتروني الذي تلقيناه"، وأضاف أن البيان يثير قلقه بشأن سلامتها ومكان وجودها.

وطالب بإجراء تحقيق كامل، وقال إن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، مستعد لسحب البطولات من البلاد إذا لم يحصل على الرد المناسب.

وتحدث كبار اللاعبين، بمن فيهم نعومي أوساكا ونوفاك ديوكوفيتش، عن القضية، وأصبح هاشتاج  " WhereisPengShuai" رائجًا على الإنترنت.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي للتنس، هيذر بولر، الخميس، إن الهيئة الإدارية على اتصال باتحاد التنس الصيني وتتواصل مع اتحاد لاعبات التنس واللجنة الأولمبية الدولية بالخصوص.

وكتبت بولر في رسالة لوكالة أسوشيتد برس: "سلامة اللاعب هي دائمًا أولويتنا القصوى، ونحن ندعم إجراء تحقيق كامل وشفاف في هذا الأمر". 

وتابعت"على الرغم من أننا لم نتحدث إلى اللاعبة، إلا أننا على اتصال باتحاد التنس الصيني (CTA) في حالة تمكنهم من تقديم أي معلومات أو تحديثات أخرى".

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