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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن صحة بايدن

البيت الأبيض: بايدن
البيت الأبيض: بايدن يستأنف مهامه الرئاسية التي منحها لنائبته

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية بعد نقل صلاحياته مؤقتا لنائبته إثر إجرائه فحوصا طبية.

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بايدن "في حالة معنوية جيدة وبدأ استئناف مهامه"، موضحة أنه سيبقى في مستشفى والتر ريد العسكري لإجراء فحوصات روتينية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض صلاحياته الرئاسية إلى نائبته كاملا هاريس بسبب خضوعه اليوم الجمعة لفحص جراحي روتيني للقولون بالمنظار، يستلزم تخديره.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة صحفية، إن "نائبة الرئيس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

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وأشارت متحدثة البيت الأبيض إلى أن هارس ستؤدي مهام الرئاسة من مكتبها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

ووصل بايدن صباح اليوم إلى مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ماريلاند لإجراء أول فحص طبي منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.

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