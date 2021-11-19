إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن صحة بايدن

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية بعد نقل صلاحياته مؤقتا لنائبته إثر إجرائه فحوصا طبية.

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بايدن "في حالة معنوية جيدة وبدأ استئناف مهامه"، موضحة أنه سيبقى في مستشفى والتر ريد العسكري لإجراء فحوصات روتينية.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض صلاحياته الرئاسية إلى نائبته كاملا هاريس بسبب خضوعه اليوم الجمعة لفحص جراحي روتيني للقولون بالمنظار، يستلزم تخديره.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في إفادة صحفية، إن "نائبة الرئيس ستعمل من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

وأشارت متحدثة البيت الأبيض إلى أن هارس ستؤدي مهام الرئاسة من مكتبها في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

ووصل بايدن صباح اليوم إلى مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ماريلاند لإجراء أول فحص طبي منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.