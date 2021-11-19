هل انتقال عضو من الخنزير إلى الإنسان حلال أم حرام.؟.. مفتي الجمهورية يجيب.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه مع التقدم العلمي والبحث، ولا نجد بدائل للعضو المأخوذ من الخنزير، أصبحت الضرورات تبيح المحظورات.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أنه إذا تم “أكل الخنزير” فهو حرام “ لقوله تعالى ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ".

وتابع شوقي علام، أن التنوع والاختلاف البشري من سنن الله في الكون، مؤكدا أن الإنسان قد ينحرف في بعض الأوقات ويحتاج إلى من يرشده.

الرسل قد جاءت تباعا

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الرسل قد جاءت تباعا فترة بعد فترة من أجل هداية الإنسان.