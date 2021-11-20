تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الأمطار .. اليوم

أعلن عدد من المديريات التعليمية تعطيل الدراسة في المدارس اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار.

ففي الدقهلية .. أعلنت محافظة الدقهلية، فى بيان لها الخميس، تعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق 20 من نوفمبر 2021، فقط للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام غدا الأحد الموافق 21 من نوفمبر.

وفي كفر الشيخ .. صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة، اليوم السبت ، الموافق ٢٠ نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، بصفه مبدئية وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من سوء الطقس والأحوال الجوية.

وفي الاسكندرية .. أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةتعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق 20 من نوفمبر 2021 فقط للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام غدا الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

وفي مطروح.. قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعليق الدراسة بمدارس مطروح من اليوم السبت ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وفي البحيرة .. قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية.

وفي دمياط .. أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ اعتبارًا من اليوم السبت والتى قد تستمر خلال الأسبوع.

كما قررت محافظة شمال سيناء تعطيل الدراسة السبت نظرا لسوء الاحوال الجوية.

وفي إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات خلال اليومين القادمين لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية .

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء .

رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ

ووجه اللواء محمود شعراوي ، عَلِي الفور برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى تلك المحافظات لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية ، كما طالب الوزير من غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وقال اللواء محمود شعراوي ، أن المحافظات التي ستتعرض لموجة من موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية قررت تعطيل الدراسة للطلاب بجميع مناطق المحافظات لحين الاستقرار في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار .

كما شدد " شعراوي " عَلِي ضرورة متابعة الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات والاسراع من عمليات شفط أي تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتي لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الي وجود حالة من الاستقرار من حالة الطقس في باقي محافظات الجمهورية ، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية .

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية ، كما أوضح الوزير أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

كما طالب " شعراوي " بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .