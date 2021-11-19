التعليم تنفي وفاة الدكتور طارق شوقي بسبب حادث .. وتؤكد: الوزير بخير

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الخبر المتداول بشأن تعرض موكب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لحادث سير كبير اسفر عن وفاته.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، وان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخير ولم يتعرض لأي مكروه.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بتحرى الدقة قبل تداول مثل تلك الاخبار ، والرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للتأكد قبل إعادة نشر الشائعات.

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم برفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقعة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

وتمثلت أبرز تعليمات التعليم لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمناسبة حلول موسم الأمطار، فيما يلي:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر

- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- تقديم فقرات ونصائح للطلاب خلال الإذاعة المدرسية.

- التشديد على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم.

- التأكيد على الطلاب بعدم العبث في مياه الأمطار خوفا من وجود خطر تحتها سواء كانت كهرباء وأ بيارات أو بالوعات مفتوحة.

- تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث في كل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.



- أخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.