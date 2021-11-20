أغرب سبب ..بايدن يعفو عن ديوك رومى فى هذه الولاية .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل عفو الرئيس الأمريكى بايدن عن الديكين الروميين الكبيرين بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود .



أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض أمس الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.



وقال بايدن "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من يوم الخميس الماضى.

وقال "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".