بايدن يقود شاحنة جنرال موتوز هامر الكهربائية | صور

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجربة قيادة الشاحنة الكهربائية هامر، وذلك في أثناء افتتاح مصنع GM Factory ZERO التابع لمجموعة جنرال موتورز، وهو الصرح القائم لاستيعاب 2200 عامل، والمخصص لإنتاج هامر EV الكهربائية المنتظرة، والذي كان يُعرف سابقًا باسم Detroit-Hamtramc.

وجاء ذلك بعد استثمار 2.2 مليار دولار ف المصنع، وهي خطوة جيدة لتجديده، بدلًا من تكاليف إنشاء مصنع أخر كامل التكاليف.

قدرات شاحنة هامر الكهربائية

تأتي شاحنة هامر باطلالة فريدة من فئة البيك اب، مع مقدمة مدببه تضم احرف HUMMER بطريقة منفصلة ومميزة، مع شدادات امامية لخوض المهام على الطرق الوعرة، مع عجلات ذات نقشات بارزة وغائرة تتسم بنفس الفلسفة الخاصة بهذه النسخة.

ومن المفترض أن تبدأ عملية تصنيع تلك الشاحنة خلال العام القادم 2022، على ان يتم طرحها مع حلول عام 2024، حيث تتمتع الشاحنة بقدرات قوية عبر محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة هائلة تقدر بـ 1000 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 15.592 نيوتن/متر.

بايدن يقود شاحنة جنرال موتوز هامر الكهربائية

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعجابة الشديد ودهشته، بعد قيادة تلك النسخة القوية، حيث قال: هذا الشيء أثقل بـ 3 مرات من كورفيت، و3 مرات أسرع، هذا أمر لا يصدق.

ومن المعروف عن بايدن حبه الشديد واهتمامه المستمرة بهذا المجال، حيث قام مؤخرًا بجولة عبر النسخة الامريكية فورد F150 الكهربائية لايتنينج، وأشاد بدور تلك الفئة من السيارات الكهربائية وتعزيز هذا المجال.