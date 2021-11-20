عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بايدن يقود شاحنة جنرال موتوز هامر الكهربائية | صور

بايدن يقود شاحنة
بايدن يقود شاحنة جنرال موتوز "هامر" الكهربائية

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجربة قيادة الشاحنة الكهربائية هامر، وذلك في أثناء افتتاح مصنع GM Factory ZERO التابع لمجموعة جنرال موتورز، وهو الصرح القائم لاستيعاب 2200 عامل، والمخصص لإنتاج هامر EV الكهربائية المنتظرة، والذي كان يُعرف سابقًا باسم Detroit-Hamtramc.

 

وجاء ذلك بعد استثمار 2.2 مليار دولار ف المصنع، وهي خطوة جيدة لتجديده، بدلًا من تكاليف إنشاء مصنع أخر كامل التكاليف.

قدرات شاحنة هامر الكهربائية 

تأتي شاحنة هامر باطلالة فريدة من فئة البيك اب، مع مقدمة مدببه تضم احرف HUMMER بطريقة منفصلة ومميزة، مع شدادات امامية لخوض المهام على الطرق الوعرة، مع عجلات ذات نقشات بارزة وغائرة تتسم بنفس الفلسفة الخاصة بهذه النسخة.

ومن المفترض أن تبدأ عملية تصنيع تلك الشاحنة خلال العام القادم 2022، على ان يتم طرحها مع حلول عام 2024، حيث تتمتع الشاحنة بقدرات قوية عبر محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة هائلة تقدر بـ 1000 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 15.592 نيوتن/متر.

بايدن يقود شاحنة جنرال موتوز هامر الكهربائية

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعجابة الشديد ودهشته، بعد قيادة تلك النسخة القوية، حيث قال: هذا الشيء أثقل بـ 3 مرات من كورفيت، و3 مرات أسرع، هذا أمر لا يصدق.

ومن المعروف عن بايدن حبه الشديد واهتمامه المستمرة بهذا المجال، حيث قام مؤخرًا بجولة عبر النسخة الامريكية فورد F150 الكهربائية لايتنينج، وأشاد بدور تلك الفئة من السيارات الكهربائية وتعزيز هذا المجال.

هامر الرئيس الأمريكي جو بايدن هامر EV الكهربائية GM Factory

ترشيحاتنا

الطبيب الشخصي لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

كلام خارج ومرفوض.. حلمي بكر: أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام

عضو الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك: مباراة صعبة وصادفنا سوء توفيق

بسبب خطبة فتاة.. مهتز نفسيا يعتدى على شخص بـ "كتر" بالفيوم

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

أول تعليق من يحي الكومي رئيس الإسماعيلي على الخسارة أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

المصل واللقاح تحسم الجدل بشأن منع ذوى الأمراض المناعية من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

من السبرتاية للماكينة .. مراحل تطور صناعة فنجان القهوة | نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ