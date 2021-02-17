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سيارات

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:10 م
جمس همر 2022 gmc
جمس همر 2022 gmc hummer ev
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اشرف عطية
ظهرت السيارة جمس همر 2022 gmc hummer ev الكهربائية الجديدة لأول مرة على أرض الواقع أثناء اختبارها ونقلها في الطرق العامة بجوار السيارة شيفروليه سيلفرادو 2022 chevrolet silverado فيس ليفت الجديدة تمهيدا لطرحهم قريبا في الاسواق .

السيارة جمس همر 2022 gmc hummer ev الكهربائية الجديد ستكون علي استعداد تام لجميع أنواع التضاريس و تم بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة .

وستقدم جمس “الإصدار الأول” لهمر الجديدة في نهاية 2021 بثلاثة محركات كهربائية وبطاريات أولتيوم الثورية الجديدة بقوة إجمالية 1000 حصان ومدى يتعدى 560 كيلومتر لكل شحنة.

داخلية لسيارة جمس همر 2022 gmc hummer ev الكهربائية الجدي مموهة جيدًا ولكن ظهرت بعض اللقطات للوحة القيادة التي تشمل شاشة معلومات ترفيهية 13.4 بوصه ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة .

ستشارك جمس همر gmc hummer ev مواصفات الأداء والتقنيات بين الـ SUV والبيك أب، مع انطلاق نسخة جمس همر gmc hummer ev الـ SUV بعد نسخة البيك أب، في 2022 .

 أول بيك أب من جمس همر gmc hummer ستصل هذا العام 2021 و لكن ستباع كموديل 2022 وهي الإصدار الأول الأعلى بسعر 112,595 دولار بنطاق 564 كم، وثلاثة محركات كهربائية بقوة 1,000 حصان، وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3 ثوان.
لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور
لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور
لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور
لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور
لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور
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