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أصل الحكاية

بعد 29 عاما.. كيف استحوذت جنرال موتورز على سيارات همر

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:42 م
همر
همر
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أماني نوار
تعد همر من العلامات العملاقة التجارية لصناعة الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي، وتم تسويق الشركة لاول مرة في عام 1992، عندما قامت شركة جنرال موتورز بشراء العلامة التجارية، وتسويق 3 سيارات، هما همر إتش ون الأصلية بالإضافة إلى طرازي إتش 2 وإتش 3 الجديدتين اللتين كانت مبنية على جنرال موتورز الأصغر في السوق.

وفي عام 2008 تم التشكيك في جدوى همر في الانكماش الاقتصادي، ووضعها قيد المراجعة من قبل إدارة جنرال موتورز، بدلا من نقلها إلى شركة موتورز للتصفية كجزء من إفلاس جنرال موتورز عام 2009.


واحتفظت جنرال موتورز بالعلامة التجارية من أجل التحقيق في بيعها، وفي عام 2009، أعلنت الشركة المصنعة الصينية سيشوان تنغزونج للصناعات الآلية الثقيلة، أنها ستستحوذ على همر، وكانت بانتظار الموافقة الحكومية، لكنها سحبت عرضها لاحقًا. في 24 فبراير 2010.

في 30 يناير 2020، أصدرت جنرال موتورز سلسلة من مقاطع الفيديو التشويقية القصيرة التي تكشف عن عودة همر عن طريق إعلان سوبر بول مدته 30 ثانية يضم نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، إلى أن تعود همر مرة اخرى إلى سوق السيارات بموديلات وطرازات مختلفة منها الكهرباء والهجين.
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