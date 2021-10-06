جيمس هامر EV موديل 2022.. وحش كهربائي جديد قادم في الطريق

بعد إعلانها في وقت سابق عن توقف إصدار سيارات هامرز أعلنت شركة جينرال موتورز عودة الحياة لاسم هامرز من جديد و ذلك من خلال شاحنتها الكهربائية العملاقة متعددة الاستخدامات جيمس هامر موديل EV 2022.

و تخطط الشركة الامريكية للإعلان رسمياً عن سيارتها الجديدة من خلال معرض موتور بيلا القادم في 23 سبتمبر في مركز M1 في ولاية ميتشجان الأمريكية و ستكون جمس هامر EV موديل 2022 البداية ضمن خطة جينرال موتورز التي تهدف لإنتاج 30 سيارة كهربائية بحلول عام 2025 في ظل التطور الهائل الذي تشهده هذه الفئة من السيارات.

و تستمد جيمس هامر EV موديل 2022 قوتها من ثلاث محركات كهربائية تولد معاً 625 حصان و عزم أقصي للدوران يصل الي 10033 نيوتن/متر بينما سيأتي طراز EV3X بقوة 830 حصان و عزم أقصي للدوران يصل الي 15592 نيوتن/متر و تصل قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 3.5 ثانية فقط مع نظام دفع رباعي ونظام مناورة .

و من الداخل تتوفر سيارة جيمس هامر EV موديل 2022 بشاشة معلومات و ترفيه ضخمة بمقاس 13.4 بوصة وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة وكاميرات جانبية وسفلية تعرض أسفل السيارة أثناء القيادة ونظام قياس الانجراف للمساعدة في القيادة علي الطرق الوعرة ونظام ملاحة متطور لتحديد المسار ودعم لأنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي ونقطة اتصال بلوتوث و نظام BOSE الصوتي.

و من الخارج جاءت سيارة جيمس هامر EV موديل 2022 بهيكل خارجي ضخم و راقي و مصابيح أمامية علي شكل حرف H و مصابيح LED شرائطية مدمجة و عجلات رياضية كبيرة بقياس 35 بوصة لتلاءم الطرق الوعرة كما تدعم عجلات بقياس 37 بوصة.

من المتوقع أن يبدأ سعر سيارة جيمس EV موديل 2022 من 80 ألف دولار، بينما سيبدأ سعر نسخة EV3X نحو 105.000 ألف دولار .