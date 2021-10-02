إطلالة جديدة للطرق الوعرة .. ريفيان R1T 2022 الكهربائية | صور وفيديو

تسعى شركات تصنيع السيارت على تعزيز قوتها داخل مجال المحركات الكهربائية، حيث تعتبر هذه التقنية واحدة من احدث اساليب تكنولوجيا السيارات، والتي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة وتقليل الانباعات الكربونية، بالاضافة إلى القدرات القوية الخاصة بمنظومة الدفع و الانطلاق، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

ومن بين الاصدارات القوية كشفت شركة ريفيان عن نسختها الكهربائية R1T 2022 والتي تعد الاولى من نوعها وسط فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الخاصة بالطرق الوعرة، على أن يتم تسليمها إلى العملاء مع بداية العام القادم 2022.

استعرضت شركة ريفان نسختها R1T للمرة الاولى في عام 2018، وذلك خلال فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات، حيث تتمتع السيارة باطلالة قوة مع تصميم ابيك اب الفريد وصندوق تخزين ضخم يمكن استخدامة للتخييم المؤقت، والذي يمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة وتحديات الطريق، بفضل تمتعها ايضا بعجلات رياضية ذات نقشات غائرة وبارزة، مع غطاء تونيو أوتوماتيك، و نظام تعليق متطور مع مكابح عالية الاداء.

الاداء الفني لـ ريفيان R1T 2022 الكهربائية

تعتمد السيارة ريفيان R1T 2022 الكهربائية على محركان بالمحاور الخلفية باجمالي قوة 420 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 295 رطل أي 671 حصانا، بالاضافة إلى زوج من المحركات الكهربائية عند المحاور الامامية قادريين على انتاج قوة 415 حصانا، و 413 رطل أي ما يقدر بـ 559 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما تستطيع أيضا ريفيان R1T 2022 الكهربائية من خلال شحنة واحدة أن تقطع مسافة قدرها 505 كيلومتر.