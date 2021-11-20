نوصل من خلالهم رسالتنا.. نبيلة مكرم: هناك اهتمام بالجاليات المصرية في إفريقيا | فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه يتم الاستعداد والتحضير بشكل كبير للاحتفال بيوم اللغة العربية، في ديسمبر المقبل، من خلال جناح مصر في معرض إكسبو دبي 2020.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: نظمنا برنامج بالعربي كده، مع أطفال الجيل الثاني والثالث.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما بالجاليات المصرية في القارة السمراء، خاصة جنوب إفريقيا، معقبة: المصريون هم قوتنا الناعمة لإيصال رسالة مصر إلى إفريقيا.

