نقيب الإعلاميين: الطفل الحلقة الأضعف في المجتمع ونحن أمام مسئولية تجاههم

أشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ بالدور الذى يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والشركاء فى البحث فى حقوق الطفل.

وقال سعدة خلال المائدة المستديرة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الطفل الحلقة الأضعف فى المجتمع ولابد التركيز على الإعلام حتى يلعب دورا محوريا فى تطبيق المعايير القانونية لحمايته .

وأكد نقيب الإعلاميين ، نحن أمام مسؤولية تجاه الأطفال وبناء عليه يجب ان نعلم قبل ان نحاسب، مشيرًا إلى أن هذا التعليم لا ياتي إلا من خلال الإعلام.

وتابع سعدة يجب أن تكون هناك سياسات تؤكد على هذا التعلم في تلك النبتة الطيبة من خلال استراتيجية لتعليم الأطفال المبادئ والاخلاقيات ثم بعد ذلك نأتي للمحاسبة" والاعلام يلعب دورا بارزا يبذلها المجلس مع اليونيسيف لتكون هناك خارطة طريق حقوق الأطفال0 نؤيد تلك. المساعي تجاه التعامل الأمثل مع الأطفال".

وأكد سعدة أهمية العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وأيضا رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي عقدها المجلس الأعلى للإعلام، بمشاركة مؤسسة اليونيسيف، وتنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.

وتنظيم مائدة مستديرة مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.

وكان كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي، أكد إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، واقترح أن يكون اسم المبادرة بصفة مبدئية (صاحب السعادة الطفل)، وقال إنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، وضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.