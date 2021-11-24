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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحثة تكشف تفاصيل مبادرتها للتخلص من زيوت الطهي بطريق آمنة على البيئة

ماهيتاب الرمال
ماهيتاب الرمال

كشفت ماهيتاب الرمال الباحثة البيئية في مجال نوعية المياه بجهاز شئون البيئة،  تفاصيل حصولها على  ماجستير في علوم البيئات المائية التطبيقية من هولندا .

 

وقالت  ماهيتاب الرمال في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "أطلقت مبادرة   للتخلص الآمن من زيت الطهي المستخدم وعدم إلقائه في شبكات الصرف ".

 

وأضافت ماهيتاب الرمال: "قررت أنزل لـ الناس للتعرف على طريقة التخلص من زيوت الطهي المستخدمة وبدأنا نضع حلولاً  لكيفية استخدام زيوت الطهي بطريقة صحية والتخلص منه بطريقة صحية للحفاظ على البيئة".

 

وتابعت ماهيتاب الرمال :"نرغب في زيادة وعي المواطنين بأهمية التخلص الآمن من زيوت الطهي في مصر للحفاظ على البيئة والبدء في تنفيذ المبادرة في دمياط".

باحثة ماهيتاب الرمال البيئة اخبار التوك شو الزيوت

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